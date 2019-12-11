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Факты / Украина / Общество

Протест Филарета и 600 приходов МП: что происходит с ПЦУ через год после основания

Почти год назад появилась Православная церковь Украины. Что принес нам Томос, какие изменения произошли в церковной жизни Украины за год и что ждет УПЦ МП – в материале Фактов ICTV.

Церква

В прошлом году события вокруг украинского православия не утихали – весь 2018-й украинцы ждали Томос, который активно обещал тогдашний президент Петр Порошенко. Уже в декабре прошел Объединительный собор, на котором образовали Православную церковь Украины, а 6 января 2019 года, на Сочельник, нам официально вручали священный документ в Стамбуле.

– Он наделил церковную православную Украину субъектностью, потому что до этого мы в церковных вопросах были объектом, за влияние над которым конкурировали Константинополь и Москва. Это усилило общий суверенитет государства и наши позиции на международной арене, – говорит религиовед Дмитрий Горевой.

Так, Украина почти год назад получила собственную независимую церковь, которая стала одной из 15 поместных автокефальных церквей мира.

Что произошло за год?

При создании единой церкви в декабре 2018-го был избран ее руководитель – им стал молодой митрополит Епифаний, которого поддержал его наставник патриарх Филарет.

Но уже через несколько месяцев настроения Филарета изменились – он пытался вновь вернуть церковь Киевского патриархата, которую ликвидировали на соборе, и начал критиковать Томос.

Дмитро Горєвой

Фото: Дмитрий Горевой

– Он не привык быть в церкви, в которой не управляет. Филарет голосовал, потому что считал, что Епифаний будет своеобразным министром иностранных дел, а Филарет будет все решать, – объясняет Горевой.

Эксперт отмечает, несмотря на историю с Филаретом, Епифанию удалось минимизировать риски и репутационные потери.

– ПЦУ довольно грамотно сработала и не дала радикализировать уход Филарета. Епифанию удалось удержать единство церкви, не разбалансировать ее.

ПЦУ образовалось на базе трех независимых друг от друга церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и частично УПЦ Московского патриархата.

– Это разные группы, которые на протяжении нескольких десятилетий находились в состоянии иногда даже жестокой конкуренции, и объединить их всех в рамках одной структуры было очень трудно, – говорит Горевой.

Как происходит переход к ПЦУ?

В октябре Православная церковь Украины насчитывала 7 тыс. приходов, 77 монастырей и 47 епархий, о чем вспоминал митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

К ПЦУ сразу перешли все церкви УПЦ КП,  УАПЦ, а вот с УПЦ МП ситуация сложнее. Самые активные переходы были зимой, сразу после основания, затем процесс несколько замедлился.

Через год после создания к ПЦУ перешли около 600 приходов Московского патриархата – в основном это организации центральной и западной частей Украины. Напомним, всего УПЦ МП насчитывает около 12 тыс. приходов.

За процессом можно следить на интерактивной карте переходов к УПЦ в режиме онлайн:

Хотя эксперт подчеркивает – цифра в 12 тыс. приходов Московского патриархата несколько раздута.

– Это не 12 тыс. храмов, это и молитвенные комнаты при государственных учреждениях, университетах, отделениях полиции, пожарных частях, больницах, даже при железнодорожных депо.

Если сравнить с приходами соседних стран, то переход довольно весомый. Так, Польская церковь насчитывает лишь 233 прихода, Чехословацкая – около 90.

– Все зависит от того, с какой перспективы рассматривать. Если посмотреть на масштабы других церквей, 600 приходов – это достаточно много. Это как Польская и Чехословацкая поместные церкви вместе взятые.

Вторая волна переходов

Вскоре после создания единой церкви Верховная Рада приняла закон, которым обязала переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Теперь в названии обязательно должна быть указана принадлежность к Русской православной церкви.

Поскольку сейчас УПЦ МП официально носит название Украинская православная церковь, формально она не содержит ссылок на Московский патриархат или РПЦ. На смену названия у организаций было три месяца, впрочем, те успели обжаловать решение в суде, за что переименование затянулось.

– После смены власти Московский патриархат и его политические покровители решили взять реванш – подавали иски против всех церковных законопроектов.

Но когда перерегистрацию разблокируют, эксперт прогнозирует вторую масштабную  волну переходов в поместную церковь.

– Есть много случаев в селах, где люди не знают, к какой церкви они принадлежат. Они видят на табличке надпись Киевская митрополия УПЦ и думают, что относятся к украинской церкви. Когда на их табличке появится надпись Московский патриархат, они задумаются над переходом, – объясняет Горевой.

Согласно последним опросам Центра Разумкова, к ПЦУ себя относят 20,3% верующих. Еще 11,9% считают себя прихожанами УПЦ КП, 16,3% – УПЦ МП и 46,6% – просто православными.

– ПЦУ только в 2019 году попала в анкеты. Поскольку в этом году УПЦ КП еще осталась, это рассеивает голоса – кто-то за Епифания, кто-то – за Филарета, – поясняет єксперт.

ПЦУ на международной арене

Эксперт также отмечает постепенное признание Православной церкви Украины на международной арене. Это официально сделали Елладская и Александрийская церкви.

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– Мы, по мнению многих аналитиков, входим в фазу гибридного признания, и многие иерархи из других церквей, которые еще официально не признали ПЦУ, в той или иной степени это делают. Мы видели немало заявлений иерархов других церквей – грузинских и болгарских митрополитов, был факт сослужения иерарха из чешской церкви с митрополитом Епифанием, – перечисляет эксперт.

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Православная церковь Украины только начинает свое становление. Впереди – тяжелый и тернистый путь. Но первый год ее существования принес немало изменений в православную жизнь украинцев.

Лилия Ященко 

Фото: Dreamstime

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