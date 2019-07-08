Болезнь сделала Филарета союзником Москвы в борьбе против томоса.
Замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что болезнь сделала Филарета фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса.
Зоря сказал это после того, как патриарх дал интервью пропагандистскому каналу Россия 24.
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Он напомнил, как полгода назад Украина получила томос.
– Его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде — званию Героя Украины. Потому что наш патриарх был героем. Который был вдохновенным и сам вдохновлял, – написал он.
Архиепископ заявил, что Филарет изменился до неузнаваемости и совершает несвойственные ему поступки, унижая и уничтожая себя.
– Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно – чтобы дальше разрушать Украину, — добавил он.
Напомним, 24 июня синод ПЦУ оставил Филарета в составе церкви, но запретил ему управлять епархией. Этим решением ПЦУ подчинила себе все церкви.