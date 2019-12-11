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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

На странице прохождения соответствующего законопроекта №2000 на сайте Верховной Рады отмечено, что 11 декабря он возвращен с подписью главы государства.

Одобренный парламентом госбюджет на 2020 год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований.

На финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности в сфере здравоохранения – 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры – 390 млн грн, охраны окружающей среды – 190 млн грн, образования – 180 млн грн.

Держбюджет 2020

Помимо этого, госбюджет предусматривает 52,76 млн грн на финансирование Агентства по управлению государственным долгом.

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В целом доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в размере 1,093 трлн грн, в том числе доходы общего фонда – в 974,7 млрд грн, доходы специального фонда – 119 млрд грн.

Расходы госбюджета определены в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,052 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% ВВП.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет Украины на 2020 год во втором чтении. Госбюджет поддержали 280 народных депутатов.

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