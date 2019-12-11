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Зеленський підписав закон про держбюджет-2020

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік, підтриманий Верховною Радою 14 листопада.

Зеленський підписав закон про держбюджет-2020

На сторінці проходження відповідного законопроекту №2000 на сайті Верховної Ради зазначено, що 11 грудня він повернутий з підписом глави держави.

Схвалений парламентом держбюджету на 2020 рік передбачає 1,2 млрд грн на створення Бюро фінансових розслідувань.

На фінансування розробки і реалізації державних інвестиційних проектів пропонується виділити 1,84 млрд грн, зокрема в сфері охорони здоров’я – 772,5 млн грн, транспортної інфраструктури – 390 млн грн, охорони навколишнього середовища – 190 млн грн, освіти – 180 млн грн.

Держбюджет 2020

Крім цього, держбюджет передбачає 52,76 млн грн на фінансування Агентства з управління державним боргом.

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У цілому доходи держбюджету на 2020 рік передбачені в розмірі 1,093 трлн грн, зокрема доходи загального фонду – в 974,7 млрд грн, доходи спеціального фонду – 119 млрд грн.

Витрати держбюджету визначені в 1,18 трлн грн, зокрема у загальному фонду – 1,052 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлений у розмірі 94,3 млрд грн, або 2,09% ВВП.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні. Держбюджет підтримали 280 народних депутатів.

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