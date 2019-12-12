Woodkid впервые выступит в Киеве: билеты уже в продаже

Французский артист и клипмейкер Woodkid выступит в Киеве 26 мая 2020 года.
Woodkid впервые выступит в Stereo Plaza 26 мая 2020 года.
– Я вернулся! Последние 5 лет я тайно работал над своим вторым альбомом и абсолютно новым концертом. Я очень рад скоро поделиться им с вами. До свидания в 2020 году, – написал он.
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Билеты на концерт уже можно приобрести за 950 грн.
Дебютный сингл Woodkid выпустил в марте 2011 года. Компания Ubisoft использовала его песню в трейлере для компьютерной игры Assassin’s Creed: Revelations.
Woodkid известный своими клипами для Кэти Перри, Тейлор Свифт и Ланы Дель Рей.
К слову, 13 июня 2020 года в Киеве выступит Ленни Кравиц. Музыкант приедет в столицу Украины со своим одиннадцатым альбомом Raise Vibration в рамках мирового турне Here to love.