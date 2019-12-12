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Факты / Украина

Woodkid впервые выступит в Киеве: билеты уже в продаже

Французский артист и клипмейкер Woodkid выступит в Киеве 26 мая 2020 года.

Woodkid впервые выступит в Киеве

Woodkid впервые выступит в Stereo Plaza 26 мая 2020 года.

– Я вернулся! Последние 5 лет я тайно работал над своим вторым альбомом и абсолютно новым концертом. Я очень рад скоро поделиться им с вами. До свидания в 2020 году, – написал он.

Читайте: Lindemann выступит в Киеве – дата и где купить билет

 

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Публикация от WOODKID (@woodkidmusic)


Билеты на концерт уже можно приобрести за 950 грн.

Дебютный сингл Woodkid выпустил в марте 2011 года. Компания Ubisoft использовала его песню в трейлере для компьютерной игры Assassin’s Creed: Revelations.

Woodkid известный своими клипами для Кэти Перри, Тейлор Свифт и Ланы Дель Рей.

К слову, 13 июня 2020 года в Киеве выступит Ленни Кравиц. Музыкант приедет в столицу Украины со своим одиннадцатым альбомом Raise Vibration в рамках мирового турне Here to love.

Фото: Dreamstime

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