PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Woodkid вперше виступить у Києві: квитки вже у продажу

Французький артист і кліпмейкер Woodkid виступить у Києві 26 травня 2020 року.

Woodkid впервые выступит в Киеве

Woodkid вперше виступить в Stereo Plaza 26 травня 2020 року.

– Я повернувся! Останні 5 років я таємно працював над своїм другим альбомом і абсолютно новим концертом. Я дуже радий скоро поділитися ним з вами. До побачення у 2020 році, – написав він.

Читайте: Lindemann виступить у Києві – дата і де купити квиток

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от WOODKID (@woodkidmusic)


Квитки на концерт вже можна придбати за 950 грн.

Дебютний сингл Woodkid випустив у березні 2011 року. Компанія Ubisoft використовувала його пісню в трейлері для комп’ютерної гри Assassin’s Creed: Revelations.

Woodkid відомий своїми кліпами для Кеті Перрі, Тейлор Свіфт і Лани Дель Рей.

До речі, 13 червня 2020 року у Києві виступить Ленні Кравіц. Музикант приїде до столиці України зі своїм одинадцятим альбомом Raise Vibration в рамках світового турне Here to love.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка