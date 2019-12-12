Woodkid вперше виступить у Києві: квитки вже у продажу

Французький артист і кліпмейкер Woodkid виступить у Києві 26 травня 2020 року.

Woodkid вперше виступить в Stereo Plaza 26 травня 2020 року.

– Я повернувся! Останні 5 років я таємно працював над своїм другим альбомом і абсолютно новим концертом. Я дуже радий скоро поділитися ним з вами. До побачення у 2020 році, – написав він.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WOODKID (@woodkidmusic) 11 Дек 2019 в 8:00 PST



Квитки на концерт вже можна придбати за 950 грн.

Дебютний сингл Woodkid випустив у березні 2011 року. Компанія Ubisoft використовувала його пісню в трейлері для комп’ютерної гри Assassin’s Creed: Revelations.

Woodkid відомий своїми кліпами для Кеті Перрі, Тейлор Свіфт і Лани Дель Рей.

До речі, 13 червня 2020 року у Києві виступить Ленні Кравіц. Музикант приїде до столиці України зі своїм одинадцятим альбомом Raise Vibration в рамках світового турне Here to love.