Разумков о пенсиях для жителей ОРДЛО: Это совсем не тот путь

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что властям удастся реинтегрировать Донбасс, а потому люди будут получать пенсионное обеспечение уже на территории свободной Украины.

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о пенсионном обеспечении жителей временно оккупированных территорий Донбасса в ближайшем будущем.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил во время программы Право на власть.

Спикер парламента добавил, что он рассчитывает на реинтеграцию Донбасса, которая позволит жителям этих территорий получать пенсии уже на территории свободной Украины.

При этом Разумков уточнил, что на сегодняшний день “нет даже технической возможности отправлять туда средства”.

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– То есть отправлять средства возможность, пожалуй, есть, но я думаю, что это совсем не тот путь, который поможет гражданам государства, которые сегодня вынуждены там находиться, – сказал он.

Напомним, в Украине заработает новая программа повышения пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста.