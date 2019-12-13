Разумков про пенсії для жителів ОРДЛО: Це зовсім не той шлях

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що владі вдасться реінтегрувати Донбас, а тому люди отримуватимуть пенсійне забезпечення вже на території вільної України.

Верховна Рада не розглядатиме законопроект про пенсійне забезпечення жителів тимчасово окупованих територій Донбасу в найближчому майбутньому.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив під час програми Право на владу.

Спікер парламенту додав, що він розраховує на реінтеграцію Донбасу, що дозволить жителям цих територій отримувати пенсії вже на території вільної України.

При цьому Разумков уточнив, що на сьогодні “немає навіть технічної можливості відправляти туди кошти”.

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– Тобто відправляти кошти можливість, мабуть, є, але я думаю, що це зовсім не той шлях, який допоможе громадянам держави, які сьогодні вимушено там знаходяться, – сказав він.

Нагадаємо, в Україні запрацює нова програма підвищення пенсій для пенсіонерів залежно від їхнього віку.