Сокращение услуг и предзаказ питания: Ryanair изменил структуру тарифов

Ирландский лоукостер Ryanair изменил структуру тарифов, ввел предзаказ питания и увеличил максимальный сбор за приоритетную посадку.

Изменения структуры тарифов коснулись Ryanair, польского Buzz и австрийского Laudamotion.

Авиакомпании изменили название самого бюджетного тарифа Standard на Value, оставив прежние условия.

Тариф Plus переименовали в Regular и он не включает багаж. Ранее он предусматривал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор стандартного места и перевозку 20 кг багажа.

Тариф Flexi Plus переименовали в Plus. Ранее он включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор любого места, быстрое прохождение контроля в аэропорту по fast track, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменять дату вылета.

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После изменений тариф Plus включает провоз маленькой ручной клади, бесплатный выбор стандартного места, 20 кг багажа и бесплатную регистрацию в аэропорту.

Количество включенных услуг сократили из-за удешевления билетов по тарифам Regular и Plus.

Стоимость приоритетной посадки изменилась с €6-12 до €6-14.

Также у Ryanair можно сделать предзаказ питания, но ассортимент ограничен кофе, чаем, водой и снеками.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ryanair запускает прямые рейсы из Херсона в Краков. Начало рейсов планируется на 21 декабря 2019 года два раза в неделю.

Источник: Avianews