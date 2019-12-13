Скорочення послуг і передзамовлення харчування: Ryanair змінив структуру тарифів

Ірландський лоукостер Ryanair змінив структуру тарифів, ввів передзамовлення харчування і збільшив максимальний збір за пріоритетну посадку.

Зміни структури тарифів торкнулись Ryanair, польського Buzz і австрійського Laudamotion. Авіакомпанії змінили назву найбюджетнішого тарифу Standard на Value, залишивши колишні умови.

Тариф Plus перейменували на Regular і він не включає багаж. Раніше він передбачав пріоритетну посадку з можливістю провезення двох місць ручної поклажі, безкоштовний вибір стандартного місця та перевезення 20 кг багажу.

Тариф Flexi Plus перейменували на Plus. Раніше він включав пріоритетну посадку з можливістю провезення двох місць ручної поклажі, безкоштовний вибір будь-якого місця, швидке проходження контролю в аеропорту по fast track, безкоштовну реєстрацію в аеропорту і можливість змінити дату вильоту.

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Після змін тариф Plus включає провезення маленької ручної поклажі, безкоштовний вибір стандартного місця, 20 кг багажу і безкоштовну реєстрацію в аеропорту.

Кількість включених послуг скоротили через здешевлення квитків за тарифами Regular і Plus.

Вартість пріоритетної посадки змінилася з €6-12 до €6-14.

Також у Ryanair можна зробити попереднє замовлення харчування, але асортимент обмежений кавою, чаєм, водою і снеками.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Кракова. Початок рейсів планується на 21 грудня 2019 року два рази на тиждень.

Джерело: Avianews