Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря – Пристайко

На нормандском саммите договорились о трех важных событиях, которые должны состояться до конца 2019 года. Среди них и новое перемирие на Донбассе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что до конца 2019 должны состояться три важных события по урегулированию конфликта на Донбассе, которые позволят понять, можно ли рассчитывать на прогресс в данном вопросе.

Одним из таких событий должно стать устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня.

– Объявление о перемирии будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс, – сказал Пристайко.

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Также до 2020 года договорились о проведении обмена пленными.

Кроме того, сотрудники Красного Креста должны пересечь линию соприкосновения и принять участие в поиске около 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

До этого Красный Крест не получал указанный доступ.

К слову, Вадим Пристайко считает, что Украина может вернуться к рассмотрению идеи по размещению миротворческой миссии на Донбассе.