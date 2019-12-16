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Факты / Украина

Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря – Пристайко

На нормандском саммите договорились о трех важных событиях, которые должны состояться до конца 2019 года. Среди них и новое перемирие на Донбассе.

Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что до конца 2019 должны состояться три важных события по урегулированию конфликта на Донбассе, которые позволят понять, можно ли рассчитывать на прогресс в данном вопросе.

Одним из таких событий должно стать устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня.

– Объявление о перемирии будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс, – сказал Пристайко.

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Также до 2020 года договорились о проведении обмена пленными.

Кроме того, сотрудники Красного Креста должны пересечь линию соприкосновения и принять участие в поиске около 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

До этого Красный Крест не получал указанный  доступ.

К слову, Вадим Пристайко считает, что Украина может вернуться к рассмотрению идеи по размещению миротворческой миссии на Донбассе.

Источник: УНИАН

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