Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе – Пристайко

Если возможности Минских соглашений будут исчерпаны, то Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН по вопросу введения миротворческой миссии, но такое предложение поступило от России.

– Наша команда старается сделать все, что в пределах Минска, а когда мы поймем, что больше ни о чем новом говорить не получается и Россия упирается по каждому пункту, тогда будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента. Будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть, – сообщил глава МИД.

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Вадим Пристайко также напомнил, что во время нормандского саммита удалось достичь договоренности о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста.

Ранее министр иностранных дел назвал три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ 18 декабря.