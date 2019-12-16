Украина вошла в топ-40 самых могущественных государств мира

Рейтинг самых могущественных стран мира 2019 года, по версии американского издания U.S. News & World Report, возглавили США, Россия и Китай. Украина заняла в списке 39-е место.

Журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг из 80 самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, составленный в партнерстве с BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

Эксперты учитывали пять факторов – экономику, политическое влияние, военную мощь, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

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Первые три места заняли США, России и Китая. Далее – Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина в рейтинге – 39, однако она выше, чем такие страны, как Финляндия, Греция, Польша, Португалия и другие.

Напомним, в мировом рейтинге процветания от аналитического центра Legatum Institute Украина заняла 96 место из 167 стран, поднявшись на три позиции.

Источник: Usnews.com