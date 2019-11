В мировом рейтинге процветания от аналитического центра Legatum Institute Украина заняла 96 место из 167 стран.

Авторы анализируют каждую страну по ряду показателей, позволяющих оценить состояние различных сфер жизни: безопасности, охраны здоровья, свободы, инвестиционного климата, среды и тому подобное.

Согласно аналитики Legatum Institute, сильные стороны Украины – образование, по которой наша страна находится на 37 месте в мире, и условия жизни (69 место).

Слабые стороны – социальный капитал (129) и безопасность (145).

С прошлого года Украина поднялась с 99 места на 96.

Первая десятка мирового рейтинга процветания выглядит так:

Our 2019 Prosperity Index is published today revealing that global prosperity continues to rise – with #Denmark ranking first in the world for prosperity.

Find out more about how prosperity is being realised around the world: https://t.co/CTHKfQVuhI #ProsperityIndex pic.twitter.com/A5QKyrPGNF

— Legatum Prosperity Index (@ProsperityIndex) November 25, 2019