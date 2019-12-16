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Факты / Украина / Общество

Сбой в метро Киева: что случилось и почему не работали проездные

В Киевском метрополитене в час пик произошел масштабный сбой в системе оплаты.

Сбой в метро Киева: что случилось и почему не работали проездные

В час пик на станции метро Площадь Льва Толстого перестали работать турникеты. Поэтому пассажиры не могли оплатить проезд с помощью банковских карт и карты киевлянина.

По словам очевидцев, на станции образовалась огромная толпа. Не дождавшись решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты.

В соцсетях сообщают, что на некоторых станциях, чтобы избежать очередей, пассажиров пропускали бесплатно.

Читайте: Сбои турникетов и огромные очереди: как проходит реформа Киевского метрополитена

В пресс-службе Киевского метрополитена извинились за неудобства и сообщили, что работа э-билета почти восстановлена.

Также сообщили, что более подробная информация о сбое появится на следующий день.

К слову, сбои в работе э-билета происходят уже не впервые. Ранее из-за того, что перестала работать система, возле касс метро уже были огромные очереди.

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