Сбои турникетов и огромные очереди: как проходит реформа Киевского метрополитена

В Киевском метрополитене продолжаются реформы по оплате проезда. Столичную подземку заполонили огромные очереди за жетонами, а на пропуске автоматы часто не срабатывают. Из людей деньги дерут по несколько раз.

В метрополитене отвечают, что жетоны изымают из обращения. Расчет ними уже составляет менее 8%. За будущим – электронный билет, но пока он не работает.

Читайте: Очереди в метро Киева: в системе е-билета произошел сбой

Но больше всего киевлян здесь волнует безопасность. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, толпа на переполненных станциях может стать неуправляемой.

Сейчас в метрополитене придумали бороться с толпой пассажиров закрытием станций на выход или вход, поскольку другого спасения нет. Самые длинные очереди выстраиваются к турникетам, где можно расплатиться банковскими карточками, на них постоянные сбои.

Терминалы списывают деньги, но не пропускают. Работники метро советуют звонить на горячую линию и предлагают оплатить еще раз, уже в очереди за жетонами.

Руководство метрополитена больших проблем в подземке не видит и еще раз просит пассажиров потерпеть, еще где-то с полгода.

Поэтому пока что люди сами спасаются как могут, например, чтобы не стоять в очереди предлагают владельцам проездного наличные в обмен на проход.

Напомним, из обращения киевского метрополитена планируют полностью убрать жетоны до наступления зимних праздников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.