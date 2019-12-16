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Факты / Украина

Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита, который продлится два дня, Зеленский встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

– По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ, – сообщает Офис Президента.

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Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский посетил Латвию с рабочим визитом.

Источник: Офис Президента

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