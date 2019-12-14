Украина работает над подготовкой визита Зеленского в США – Кулеба

Украинские дипломаты продолжают работать над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Штаты сразу после его победы на президентских выборах.

– Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано сразу после выборов. Стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается без изменений, и мы будем двигаться вперед, – написал он в своем Twitter.

Читайте: Трамп возмущен из-за отсутствия европейской помощи для Украины

В интервью американским журналистам Дмитрий Кулеба также сообщил, что размер финансовой помощи, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, свидетельствует об уровне поддержки, которую Штаты оказывают Украине.

Напомним, ранее Конгресс США поддержал оборонный бюджет, который предусматривает выделение $300 млн на помощь Украине.

Источник: C-SPAN