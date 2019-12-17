Баканов допустил участие воинов АТО в силах теробороны

С людьми, которые прошли войну на Донбассе, нужно работать для реинтеграции их в общество.
В Украине нарабатываются варианты законопроектов с целью реинтеграции в общество людей, прошедших АТО.
По словам главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, люди, прошедшие боевые действия, могут быть привлечены в силы территориальной обороны.
– Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которыми нужно работать, коммуницировать, – сказал он.
Баканов добавил, что также эти люди нуждаются в поддержке, в том числе психологической.
Читайте: Кабмин выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей
– Мировая практика говорит о том, что психологическая травма у таких людей однозначно есть, – сказал председатель СБУ.
Напомним, в Украине начался прием заявлений от участников АТО для получения льготного кредита на приобретение жилья.