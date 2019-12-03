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Факты / Украина / Общество

Госмолодежьжилья начал принимать заявки ветеранов АТО на доступное жилье

В Украине начинается прием заявлений от участников АТО/ООС для получения льготного кредита на приобретение жилья.

Госмолодежьжилья начал принимать заявки ветеранов АТО на доступное жилье

С 3 декабря 2019 года начинается прием заявлений на получения льготного кредит на приобретение жилья. Это касается участников АТО и ООС, а также внутренне перемещенных лиц.

– Моментом подачи заявления о намерении получить кредит есть время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления. Заявления, поступившие в нерабочее время/день, считаются в следующий рабочий день, – отметили в Госмолодежьжилья.

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Анкеты и заявление можно подавать в региональные управления Госмолодежьжилья или отправить по почте независимо от места регистрации гражданина с 9.00 до 18.00.

Прием заявлений прекратят 5 декабря 2019 года в 18.00.

Ранее Кабмин уже выделял 40 млн грн на жилье переселенцам-участникам АТО.

Источник: УНН

Фото: Pixabay

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