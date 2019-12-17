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Факты / Украина

Названы две кандидатуры на должность посла США в Украине – СМИ

Мари Йованович на должности посла США в Украине могут заменить генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон или дипломат Филипп Рикер.

США Україна

На должность нового посла США в Украине, по данным СМИ, есть два кандидата.

– Среди тех, кого считают преемником Йованович, – генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас занимает должность директора Европейского центра исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии, связанного с Пентагоном, – сообщат источники.

Он уже работал в Киеве старшим советником по вопросам обороны.

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Другой вероятный кандидат – дипломат Филипп Рикер, который якобы должен был заменить Йованович еще зимой 2018 года. Сейчас он исполняет обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках дел об импичменте президента Дональда Трампа заверила, что не влияла на украинских чиновников.

В мае 2019 года США отозвали посла в Украине Мари Йованович.

Источник: Politico

Фото: Dreamstime

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