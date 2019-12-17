Полиция назвала причину пожара в одесском колледже

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который привел к гибели 16 человек, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Таким образом, две другие версии – поджог и неосторожное обращение с огнем – по предварительным данным, считаются неубедительными.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Как отметил Бех, вчера эксперты ГСЧС предоставили свое заключение, согласно которому возгорание началось из кабинета №9, расположенного на третьем этаже колледжа.

– По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов, – сказал Бех.

По его словам, изъятые с места происшествия предметы приобщат к делу в качестве вещественных доказательств.

Исходя из этого, будет назначено пожарно-техническую экспертизу, которая позволит сделать следствию окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

По словам Беха, относительно других подозреваемых проводится активная работа и продолжаются допросы. Уже назначено 63 различные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическую.

Кроме того, как отметил начальник управления, сегодня из Киева приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия, который начался во вторник утром.

– Нужно отработать еще ряд деталей этого серьезного происшествия, – акцентировал Бех.

Он отметил, что по состоянию на утро 17 декабря, родственникам погибших еще не выдано 11 тел.

– Сейчас, по приметам, одежде и по внешним признакам всех установили и мы понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетической экспертизы. Где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших во время пожара, – добавил руководитель.