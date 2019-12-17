Полиция назвала причину пожара в одесском колледже

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который привел к гибели 16 человек, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.
Таким образом, две другие версии – поджог и неосторожное обращение с огнем – по предварительным данным, считаются неубедительными.
Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.
Как отметил Бех, вчера эксперты ГСЧС предоставили свое заключение, согласно которому возгорание началось из кабинета №9, расположенного на третьем этаже колледжа.
– По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов, – сказал Бех.
По его словам, изъятые с места происшествия предметы приобщат к делу в качестве вещественных доказательств.
Исходя из этого, будет назначено пожарно-техническую экспертизу, которая позволит сделать следствию окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.Читайте: Пожар в Одессе - полный список жертв После пожара в Одессе в области закроют 4 школы Семьи погибших в пожаре в Одессе получат 120 тыс. грн, пострадавшие - до 80 тыс. грн
По словам Беха, относительно других подозреваемых проводится активная работа и продолжаются допросы. Уже назначено 63 различные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическую.
Кроме того, как отметил начальник управления, сегодня из Киева приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия, который начался во вторник утром.
– Нужно отработать еще ряд деталей этого серьезного происшествия, – акцентировал Бех.
Он отметил, что по состоянию на утро 17 декабря, родственникам погибших еще не выдано 11 тел.
– Сейчас, по приметам, одежде и по внешним признакам всех установили и мы понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетической экспертизы.
Где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших во время пожара, – добавил руководитель.
Напомним, из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Количество жертв в результате пожара возросла до 16.