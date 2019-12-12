Пожар в Одессе – из-под завалов достали тела 14 погибших

Из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Количество жертв в результате пожара возросла до 16.

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 16. Из-под завалов достали всех людей, которые считались пропавшими.

По состоянию на 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

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В ходе проведения поисковых работ обнаружены уже тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы).

– По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии, – отметил в ГУ НП в Одесской области.

Ранее Факты ICTV писали, что пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Одессе выделят 3 млн грн помощи.