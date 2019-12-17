В Раде заблокирована трибуна – утреннее заседание закрыли

Фракция Батькивщина после перерыва заблокировала президиум в зале Верховной Рады, в связи с чем утреннее заседание было закрыто.

Утреннее пленарное заседание после перерыва не смогли продолжить.

Члены фракции Батькивщина стоят у стола президиума. В то же время пока никаких заявлений не было озвучено.

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– Есть предложение от всех фракций и депутатских групп сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитета. Прошу главу и членов комитетов собраться на третьем этаже. Там не будут рассматриваться поправки, это организационный вопрос. В связи с этим утреннее заседание закрывается. Продолжение работы в 16.00, – заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее председатель фракции Батькивщина Юлия Тимошенко сообщила, что ее политсила переходит в оппозицию к власти.

Фото: Yan Dobronosov, Юлия Гришина