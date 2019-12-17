17 декабря народные депутаты планируют рассмотреть избирательный кодекс, который получил правки президента.

17 декабря на рассмотрении Верховной Рады окажется 15 законодательных инициатив, среди которых есть очень важные вопросы.

Парламентарии должны рассмотреть Избирательный кодекс Украины, который получил предложения главы государства.

Также Верховная Рада рассмотрит законопроект №2237, который вносит изменения в некоторые законодательные акты относительно неприкосновенности народных депутатов.

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Кроме того, к повторному рассмотрению с предложениями президента подготовили рассмотрение закона О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента.

На рассмотрении Рады 17 декабря также окажутся проекты законов по налогам, высшему образованию и пересмотрам судебных решений.

Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.

Видео: RadaTVchannel