В НБУ назвали ожидаемую инфляцию по итогам 2019

Инфляция в Украине по итогам 2019 должна составлять около 4-6%.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в ноябре инфляция снизилась до 5,1% благодаря укреплению гривны.

По его словам, годовая инфляция составит около 4-6%.

Таким образом цель по уровню инфляции в Украине должна быть выполнена.

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Представитель НБУ добавил, что в целом для экономики страны укрепление гривны является положительной тенденцией.

Это частично снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт и увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении работников.

Однако в краткосрочной перспективе укрепление национальной валюты может негативно влиять на развитие отдельных отраслей.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году инфляция должна замедлиться до 5,5%.