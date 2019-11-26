В НБУ рассказали, как введение новых купюр номиналом 50 и 200 грн повлияет на инфляцию.

Директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко успокоил украинцев и сообщил, что введение новых банкнот номиналом 50 и 200 грн не приведет к ускорению инфляции, поскольку наличные деньги выпускаются в обмен на безналичные.

– Национальный банк Украины не выпускает лишних напечатанных гривен. На инфляцию именно количество наличности не влияет, потому что наличные выпускаются на замену безналичных денег, – отметил Зайвенко.

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По его словам, объем наличных денег в Украине составляет около трети от безналичных денег, и Нацбанк перед каждым выпуском наличности в обращении определяет потребность в таком выпуска.

Ранее Факты ICTV писали, что Национальный банк Украины введет в обращение металлические 5 гривен 20-го декабря этого года. Также в НБУ сообщили, что металлические 10 гривен появятся в обращении во втором квартале 2020 года.

Кроме этого, 20-го декабря 2019 года в обращение введут 50-гривневые банкноты нового дизайна, а 25-го февраля 2020 года – обновленную банкноту в 200 грн.