Неприкосновенность перестала существовать как явление – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление после внесения соответствующих изменений в Конституцию.
Спикер Рады в эфире телеканала Украина отметил, что после изменений в Конституцию депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление.
– Конституция уже изменена в этом плане и депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало.
Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос, — сказал он.
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Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит на практике отменить депутатскую неприкосновенность.
3 сентября Верховная Рада проголосовала в целом за лишение народных депутатов неприкосновенности. Закон изъял два абзаца из статьи 80 Конституции, которые обусловливают неприкосновенность народных депутатов.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
После этого каждого депутата смогут привлечь к уголовной ответственности за любые соответствующие правонарушения по общей процедуре — в том числе в рамках антикоррупционных расследований.