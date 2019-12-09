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Факты / Украина / Политика

Неприкосновенность перестала существовать как явление – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление после внесения соответствующих изменений в Конституцию.

Дмитро Разумков

Спикер Рады в эфире телеканала Украина отметил, что после изменений в Конституцию депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление.

– Конституция уже изменена в этом плане и депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало.

Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос, — сказал он.

Читайте: Почему депутатам не нужна неприкосновенность – Ирина Верещук в проекте Под куполом

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит на практике отменить депутатскую неприкосновенность.

3 сентября Верховная Рада проголосовала в целом за лишение народных депутатов неприкосновенности. Закон изъял два абзаца из статьи 80 Конституции, которые обусловливают неприкосновенность народных депутатов.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

После этого каждого депутата смогут привлечь к уголовной ответственности за любые соответствующие правонарушения по общей процедуре — в том числе в рамках антикоррупционных расследований.

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