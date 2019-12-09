Неприкосновенность перестала существовать как явление – Разумков

Спикер Рады в эфире телеканала Украина отметил, что после изменений в Конституцию депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление.

– Конституция уже изменена в этом плане и депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало.

Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос, — сказал он.