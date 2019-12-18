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Факты / Украина / Общество

Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020-2021

Правительство введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебных годах.

Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020-2021

Воспользоваться электронными ученическими и студенческими билетами можно будет через мобильное приложение Дія, которое уже работает в бета-версии.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Е-документы будут подтверждением статуса студента и ученика и его прав на льготы.

Бумажные документы также будут действовать.

Читайте: Студентам разрешат менять профессию в течение обучения – Зеленский

Напомним, ранее стало известно о том, что в Киеве для школьников закупят электронные ученические билеты для льготного проезда в транспорте.

О том, как оформить электронный ученический билет – читайте в нашем материале.

Фото: КГГА

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