Правительство ужесточило ответственность за “минирование”

Кабинет министров принял решение усилить ответственность для “минеров”.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство ужесточило ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

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– Чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства, – написал он.



Напомним, в июле в Киеве 11 лицам сообщили о подозрении за ложные анонимные звонки о минировании объектов. Это нарушение квалифицируется по ч.1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.