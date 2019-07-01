В Киеве 11 лицам сообщили о подозрении за ложные анонимные звонки о минировании объектов.
За пять месяцев 2019 года 11 лицам сообщили о подозрении за ложные звонки о минировании.
Это нарушение квалифицируется по ч.1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.
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В случае доказательства вины нарушителям грозит лишения свободы на срок до шести лет.
Ранее Факты ICTV писали, что 19 июня неизвестные “заминировали” аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова.
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