PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве 11 псевдоминерам сообщили о подозрении: какое будет наказание

В Киеве 11 лицам сообщили о подозрении за ложные анонимные звонки о минировании объектов.

В Киеве 11 псевдоминерам сообщили о подозрении: какое будет наказание

За пять месяцев 2019 года 11 лицам сообщили о подозрении за ложные звонки о минировании.

Это нарушение квалифицируется по ч.1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Читайте: Роддомы, учебные заведения и ТЦ: в Киеве массовые “минирования”

В случае доказательства вины нарушителям грозит лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее Факты ICTV писали, что 19 июня неизвестные “заминировали” аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Смерть 2-летнего ребенка в Черновицкой области: подробности трагедии
Уже 50 убитых детей – Князев просит ужесточить наказание за педофилию
Роддомы, учебные заведения и ТЦ: в Киеве массовые “минирования”
В Виннице после 12 дней комы умер, избитый полицейским, активист Комарницкий
Притворялся врачом: на Черниговщине задержали серийного педофила
Метро в Киеве возобновило работу после “минирований”
В Одессе продавец киоска изнасиловал 13-летнюю девочку
Смерть Дарьи Лукьяненко: названа основная версия убийства
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка