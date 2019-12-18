PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

С 2010 года из Украины выехало 10% населения – Дубилет

С 2010 года из Украины выехали около 4 млн украинцев.

С 2010 года из Украины выехало 10% населения – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал данные по итогам анализа миграционной статистики правительства.

Согласно графикам, из Украины выехали 4 млн украинцев, что составляет 10% населения.

Читайте: Работа за границей: как не попасть на крючок аферистов

По его словам, миграция украинцев имеет циклический характер. Больше всего граждане Украины путешествуют летом, но тенденция миграционной ситуации говорит об увеличении количества тех, кто обратно не возвращается.

– То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу, – сказал он.


Напомним, украинские заробитчане составляют одну из крупнейших групп мигрантов в Европе. Согласно официальным данным Минсоцполитики, ежегодно 3,2 млн украинских граждан выезжают на работу за границу.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дмитро Дубілет
С 2020 года украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты
Дмитрий Дубилет
Почему Дубилет отказался от своего кабинета и попросил охрану
Зарплаты в Кабмине: Дубилет посчитал, сколько тратит в месяц
Зарплаты в Кабмине: Дубилет посчитал, сколько тратит в месяц
Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы они не проходили в выходные – Дубилет
Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы они не проходили в выходные – Дубилет
Правительство отменило скороговорки о лицензиях компаний в рекламе
Правительство отменило скороговорки о лицензиях компаний в рекламе
Перепись населения в Украине 2020: что будут спрашивать и как проведут
Перепись населения в Украине 2020: что будут спрашивать и как проведут
Смартфон
Никаких очередей и писанины: Кабмин запустит чат-консультации с госорганами
Для ФЛП-неплательщиков НДС отменят книги учета
Для ФЛП-неплательщиков НДС отменят книги учета
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка