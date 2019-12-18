С 2010 года из Украины выехало 10% населения – Дубилет

С 2010 года из Украины выехали около 4 млн украинцев.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал данные по итогам анализа миграционной статистики правительства.

Согласно графикам, из Украины выехали 4 млн украинцев, что составляет 10% населения.

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По его словам, миграция украинцев имеет циклический характер. Больше всего граждане Украины путешествуют летом, но тенденция миграционной ситуации говорит об увеличении количества тех, кто обратно не возвращается.

– То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу, – сказал он.





Напомним, украинские заробитчане составляют одну из крупнейших групп мигрантов в Европе. Согласно официальным данным Минсоцполитики, ежегодно 3,2 млн украинских граждан выезжают на работу за границу.