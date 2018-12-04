Работа за границей: как не попасть на крючок аферистов

18% украинских заробитчан становятся жертвами мошенничества, учитывая что только в Польше 2 млн наших земляков, количество обманутых людей очень велико. Хуже всего то, что обманывают свои же.

По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству существует несколько преступных схем, одна из них – получить реальную лицензию и отправить людей в страну, с которой компания не сотрудничает. Самый короткий путь – взять у людей деньги на оформление документов и поиск работы и исчезнуть в самый ответственный момент.

Читайте: Украинские заробитчане: кто и зачем едет работать за границу

Обманутым людям советуют срочно идти в любое отделение полиции и уже там писать жалобу на Минсоц, чтобы они проверили фирму.

Эксперты говорят: людей, которые ищут работу за границей, должны насторожить объявления, когда рабочих ищут в скандинавских странах – на самом деле, там в приоритете – граждане ЕС. Вряд ли большую зарплату будут предлагать тем, кто не знает иностранного языка, но главное – настоящая фирма никогда не берет деньги за поиск работы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить субсидию заробитчанам.

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