Контракт с Газпромом предусматривает отмену судебных исков в будущем

Нафтогаз и Газпром договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. В частности, государства не будут подавать судебные иски в будущем.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге заявил, что контракт с Газпромом предусматривает отзыв будущих судебных исков.

Он подтвердил, что соглашение Газпрома и Нафтогаза предусматривает отказ от новых претензий. Также Россия до Нового года выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

– В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается – это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Не останется никаких открытых исковых требований после того, как это пакетное решение будет внедрено, – наглосив Оржель.

Также Нафтогаз отзовет новый иск против Газпрома к Стокгольмскому арбитражу на общую сумму $12,25 млрд в рамках договоренностей о продлении транзита.

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Пакетное соглашение по транзиту газа не предусматривает отказ Киева от иска Нафтогаза к РФ по крымским активам.

Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.

20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.