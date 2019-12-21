PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Контракт с Газпромом предусматривает отмену судебных исков в будущем

Нафтогаз и Газпром договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. В частности, государства не будут подавать судебные иски в будущем.

Контракт с Газпромом предусматривает отмену судебных исков в будущем

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на брифинге заявил, что контракт с Газпромом предусматривает отзыв будущих судебных исков.

Он подтвердил, что соглашение Газпрома и Нафтогаза предусматривает отказ от новых претензий. Также Россия до Нового года выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

– В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается – это полное урегулирование всех требований со всех сторон.

Не останется никаких открытых исковых требований после того, как это пакетное решение будет внедрено, – наглосив Оржель.

Также Нафтогаз отзовет новый иск против Газпрома к Стокгольмскому арбитражу на общую сумму $12,25 млрд в рамках договоренностей о продлении транзита.

Читайте: Украина, Россия и ЕК достигли соглашения по газу

Пакетное соглашение по транзиту газа не предусматривает отказ Киева от иска Нафтогаза к РФ по крымским активам.

Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.

20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ
Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ
Юрій Вітренко
Витренко назвал сроки заключения газовых контрактов (ДОКУМЕНТ)
Транзитный контракт: переговоры с Газпромом продолжаются в Вене
Транзитный контракт: переговоры с Газпромом продолжаются в Вене
Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель
Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель
Оржель
Решение Стокгольмского арбитража: Россия выплатит долг деньгами
Транзит газа
РФ выплатит $3 млрд долга перед Нафтогазом – Ермак
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка