Контракт з Газпромом передбачає скасування судових позовів у майбутньому

Нафтогаз і Газпром домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Зокрема, держави не подаватимуть судові позови у майбутньому.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу заявив, що контракт з Газпромом передбачає відкликання майбутніх судових позовів.

Він підтвердив, що угода Газпрому і Нафтогазу передбачає відмову від нових претензій. Також Росія до Нового року виплатить Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

– В пакеті з продовженням транзиту варіант, який передбачається – це повне врегулювання всіх вимог з усіх боків. Не залишиться ніяких відкритих позовних вимог з жодного боку після того, як це пакетне рішення буде впроваджене, – наглосив Оржель.

Також Нафтогаз відкличе новий позов проти Газпрому до Стокгольмського арбітражу на загальну суму $12,25 млрд в межах домовленостей про продовження транзиту.

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Пакетна угода щодо транзиту газу не передбачає відмову Києва від позову Нафтогазу до РФ щодо кримських активів.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.