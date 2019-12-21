Решение Стокгольмского арбитража: Россия выплатит долг деньгами

В рамках договоренностей между Украиной и Россией о транзите газа, российская сторона согласилась выплатить $2,9 млрд задолженности Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $2,9 млрд до Нового года по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам.

Выплаты будут осуществляться именно денежной валютой, а не газом, как говорилось ранее.

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Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.

20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.