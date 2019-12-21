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Факти / Україна / Політика

Рішення Стокгольмского арбітражу: Росія виплатить борг грошима

В межах домовленостей між Україною та Росією про транзит газу, російська сторона погодилася виплатити $2,9 млрд заборгованості Газпрому за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що Росія виплатить Україні $2,9 млрд до Нового року за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб покласти край судовим розглядам.

Виплати будуть здійснюватися саме грошовою валютою, а не газом, як говорилося раніше.

Читайте: Україна, Росія та ЄК досягли угоди щодо газу

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

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