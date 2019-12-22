Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать

В Киеве вышли на финальную стадию работы по строительству Шулявского моста. Его уже начали асфальтировать.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вечером 21 декабря в Киеве начали асфальтировать Шулявский мост.

По его словам, делается все возможное, чтобы запустить мост в эксплуатацию уже в конце следующей недели.

До 26 декабря будут асфальтировать подъезды к Шулявскому мосту, после чего начнется его испытание.

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– На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки, – сообщил Кличко.

Он добавил, что асфальт кладут на современное гидроизоляционное покрытие, которое используют для строительства мостов в Европе.

К слову, установление прогона нового Шулявского моста завершили 20 октября.

Источник: Виталий Кличко

Фото: КМДА

Видео: Виталий Кличко