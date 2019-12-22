PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать

В Киеве вышли на финальную стадию работы по строительству Шулявского моста. Его уже начали асфальтировать.

Шулявський міст

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вечером 21 декабря в Киеве начали асфальтировать Шулявский мост.

По его словам, делается все возможное, чтобы запустить мост в эксплуатацию уже в конце следующей недели.

До 26 декабря будут асфальтировать подъезды к Шулявскому мосту, после чего начнется его испытание.

Читайте: Возле Шулявского моста в Киеве обнаружили более 100 снарядов времен Второй мировой войны

– На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки, – сообщил Кличко.

Он добавил, что асфальт кладут на современное гидроизоляционное покрытие, которое используют для строительства мостов в Европе.

К слову, установление прогона нового Шулявского моста завершили 20 октября.

Источник: Виталий Кличко

Фото: КМДА

Видео: Виталий Кличко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Игры, 3D графика и видеомейкинг: как прошел конкурс iTalent
Игры, 3D графика и видеомейкинг: как прошел конкурс iTalent
Пожар в общежитии НАУ в Киеве
Пожар в общежитии НАУ в Киеве: более 300 студентов эвакуированы
Марафон Білими Нитками
Дело Шеремета: в Киеве организовали марафон в поддержку подозреваемых
Новые проблемы с 430 млн грн. Как работает введенный е-билет в столице
Новые проблемы с 430 млн грн. Как работает введенный е-билет в столице
На Брест-Литовском шоссе произошла серьезная авария – есть жертвы
На Брест-Литовском шоссе произошла серьезная авария – есть жертвы
Оторвало ногу: на столичном шоссе произошло жуткое ДТП
Оторвало ногу: на столичном шоссе произошло жуткое ДТП
пожар в киеве
В Киеве горит многоэтажка: жильцов эвакуируют, двое погибших
Работают ли игорные заведения Киева после запрета – рейд Фактов ICTV
Работают ли игорные заведения Киева после запрета – рейд Фактов ICTV
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка