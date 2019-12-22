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Факти / Україна

Шулявський міст у Києві почали асфальтувати

У Києві вийшли на фінальну стадію роботи щодо будівництва Шулявського мосту. Його вже почали асфальтувати.

Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ввечері 21 грудня у Києві розпочали асфальтувати Шулявський міст.

За його словами, робиться усе можливе для того, щоб запустити міст в експлуатацію вже наприкінці наступного тижня.

До 26 грудня асфальтуватимуть під’їзди до Шулявського мосту, після чого почнеться його випробування.

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– На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження, – повідомив Кличко.

Він додав, що асфальт кладуть на сучасне гідроізоляційне покриття, яке використовують для будівництва мостів в Європі.

До слова, встановлення прогону нового Шулявського мосту завершили 20 жовтня.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: КМДА

Відео: Віталій Кличко

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