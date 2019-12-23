Санкции США vs морские потоки Газпрома: кто кого?

Накануне принятия газового контракта между Украиной и Россией США ввели санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Почему страна пошла на этот шаг и как это поможет Украине – в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал президент Yorktown Solutions Дэниел Вайдич.

Дэниел Вайдич, президент Yorktown Solutions LLC, уверен, транзит газа для Украины – не просто финансовый вопрос. Речь идет о геополитике и национальной безопасности.

Украина получила “рождественский подарок” от США – санкции против морских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, с помощью которых Россия стремится обойти украинскую ГТС. Это дает нам надежду на то, что Газпром не успеет завершить эти газопроводы вовремя или вообще остановит строительство.

Это подтолкнуло Россию к подписанию долгосрочного контракта на транзит по украинской трубе – все технические моменты соглашения должны согласовать уже к 29 декабря.

Борьба лоббистов в Вашингтоне за и против санкций продолжалась 2,5 года. Но завершилась победой для Украины. Подрядчики, работающие над строительством Северного потока-2, уже заявили о выходе из него.

На стороне Киева в Вашингтоне выступал и президент Yorktown Solutions (США) Дэниел Вайдич. О деталях неожиданной энергетической помощи из-за океана он рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

– По вашему мнению, насколько Северный поток-2 и Турецкий поток опасны для Украины и Европы?

– Я бы сказал, что для Украины это вопрос не только финансового характера. Так, Киев получает от транзита российского газа в Европу $3 млрд. И это примерно равняется оборонному бюджету страны.

Но Россия также зависима от транзита газа по территории Украины. Само его наличие сдерживает Кремль от масштабных военных действий на Востоке Украины.

Именно это мы пытались растолковать официальным лицам и заинтересованным сторонам в Вашингтоне. Для Украины вопрос продления транзита – не только финансовый. Это еще вопрос безопасности и обороны. А для Европы – это вопрос уровня зависимости от России. Кроме того, ЕС должен быть заинтересован в мире и стабильности в Украине. В то время как обходные газопроводы повышают риск масштабных военных действий и усиления агрессии России.

– Каковы шансы остановить или хотя бы приостановить строительство этих трубопроводов после введения санкций?

– Когда мы начали кампанию по введению санкций 2,5 года назад, вероятность успеха была 0,01%. Поэтому сам законопроект уже стал огромным успехом. Но после принятия он становится обязательным для выполнения.

Поэтому компании, которые продолжат строить эти морские трубопроводы, а их всего лишь пять-шесть во всем мире, подпадут под санкции США.

Для них это фактически будет означать банкротство. Поэтому они будут вынуждены выбирать: или немедленно остановить работу над этими проектами, или продолжать прокладывать трубопроводы, но оказаться под санкциями США и в конце концов обанкротиться.

– Насколько эти санкции ударят по западным партнерам Газпрома?

– На самом деле эти санкции – не против западных компаний, а против конкретных газопроводов – Северного потока-2 и Турецкого потока.

Но против нас работает серьезная оппозиция. В том числе, немецкий посол и другие высокие чиновники приезжали в Вашингтон еженедельно, чтобы противостоять санкциям. Они пытались помешать нам подать законопроект. Но им это не удалось.

– Почему тема обходных газопроводов Газпрома является таким важным для США?

– Потому что эти обходные газопроводы не имеют коммерческого смысла. Они – продолжение российской агрессии против Украины. Благодаря морским трубопроводам Кремль стремится лишить Киев транзита. США в этом не заинтересованы. Мы хотим мира. Поэтому и вводим санкции.

Они – очень важны и необходимы для Украины и Европы. Именно поэтому мы пытались объяснить это в Вашингтоне. И проинформировать, какие могут быть последствия для региона от возможной остановки транзита газа через Украину.

Еще раз напомню, для Киева это не просто финансовый вопрос. Речь идет о геополитике и национальной безопасности!

К слову, Украина и Россия договорились о транспортировке газа по украинской ГТС на ближайшие пять лет. Факты ICTV рассказывали, на каких условиях были достигнуты договоренности и выгодны ли они Украине.

Фото: Albanian Free Press

Алексей Савицкий