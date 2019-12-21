Газовый контракт между Украиной и Россией будет заключен на пять лет. РФ выплатит почти $3 млрд долга, но Украина должна отказаться от претензий на $12 млрд. Выгодны ли такие условия для Украины и почему РФ пошла на компромисс – в материале Фактов ICTV.

Газпром будет транспортировать газ по украинской ГТС ближайшие пять лет. Об этом договорились стороны в ходе переговоров в Минске, сообщил на брифинге министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Переговоры вели газовые монополисты стран, министры и даже президенты. В частности, Владимир Зеленский обсуждал вопрос газа с Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

20 декабря в Минске проходил очередной раунд газовых переговоров, где страны наконец достигли консенсуса.

Транзит через Украину будет

Украина и Россия заключат договор о транзите газа на 5 лет с последующей его пролонгацией на 10 лет.

Определили и минимальные объемы транспортировки голубого топлива. В первый год – 65 млрд кубометров, следующие четыре – по 40 млрд кубометров.

Подготовить документы стороны должны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит продолжился. В частности, оператор ГТС и Нафтогаз в течение недели подпишут контракты с Газпромом.

Также украинская сторона отметила, что тариф на транспортировку газа для России будет расти. Впрочем, суммы еще не назывались.

Но российский вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что плата за транзит – коммерческая тайна.

Нафтогаз настаивал на том, чтобы заключить контракт на 10 лет с транзитом в 60 млрд кубов ежегодно, в то время как Газпром предлагал только годовой контракт с объемами, которые будет определять сам. Причиной стало строительство Северного потока-2, в случае завершения которого Россия может полностью отказаться от услуг украинской ГТС.

Украина отказывается от исков в международных арбитражах

Кроме того, российский Газпром должен вернуть украинскому Нафтогазу долг в $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики Алексей Оржель также отметил, что РФ выплатит его деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее, и сделает это до Нового года.















Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ / 4 фотографии

Но Украина обязалась отказаться от всех других исков против Газпрома в судах. Напомним, Нафтогаз требует еще около $12 млрд -за пересмотр транзитного тарифа с 13 марта 2018 года до конца 2019-го и в рамках других обязательств.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что отказ от исков стал одним из поводов для России согласиться на транзит.

– Новый арбитражный процесс на сумму $12 млрд, который инициировал Нафтогаз, стал экономическим стимулом для российской стороны. Вместо того, чтобы судиться и нести риск проигрыша, они решили продолжить транзит и более стандартным способом платить Украине.

Почему это важно?

По разным подсчетам, если бы Россия отказалась от транзита, это стоило бы Украине около $3 млрд ежегодно.

Кроме того, на брифинге Витренко подчеркнул, что это и вопрос безопасности для государства.

– Это вопрос доходов украинского бюджета, рабочих мест в ГТС – это десятки тысяч людей, а также вопрос безопасности и геополитики, ведь сохранение статуса Украины как транзитного государства очень важно.

Почему Россия согласилась?

Россия, которая сначала требовала годовой контракт на невыгодных для нас условиях, согласилась идти на компромисс. Это обусловлено благоприятной для Украины конъюнктурой, сложившейся на международной арене, отмечает политический эксперт Александр Мусиенко.

Во-первых, это победа Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже. Кроме того, нельзя недооценивать вклад США, в частности введение жестких санкций против компаний, которые строят Северный поток-2.

Также, уверен эксперт, у Газпрома сегодня нет альтернативы украинской ГТС.

– Они должны выполнять обязательства перед европейскими партнерами и транспортировать газ. Северный поток-2 заблокирован и, думаю, построен не будет, а Турецкий поток не может обеспечивать такие объемы. Следовательно, Украина нужна.

Россия все еще может сорвать сделку

Несмотря на оптимизм по достижению договоренностей, некоторые эксперты предупреждают о возможных рисках, в частности со стороны России.

– Это больше геополитическое соглашение и оно рассчитано на незначительный срок, пока не изменится расклад сил в ЕС, и особенно в США. Кроме того, РФ пошла на переговоры под давлением и может в любой момент сорвать сделку. Поэтому отдельные позиции могут быть пересмотрены, – уверена эксперт Центра структурной политологии Выбор Лилия Брудницкая.

Хотя она добавляет – экономическая часть соглашения дает основания утверждать, до конца отопительного сезона все будет стабильно. Но потребителям не стоит ждать снижения тарифов на газ, по крайней мере в два-четыре раза.

Компромисс оправдан

Политический эксперт Александр Мусиенко отмечает – договоренности, которых достигли стороны, можно считать победой для Украины. Он также отмечает, что определенные объемы газа – довольно значительные для Украины.

– В транзите самое главное – это объемы, то есть то, за что мы получим плату. Минимум на пять лет мы получим довольно значительные объемы, ГТС будет работать, деньги от транзита будут идти, кроме того, поступят необходимые для бюджета $3 млрд.

Он также подчеркивает, что отказ Украины от исков против Газпрома – это оправданный компромисс, без которого контракт мог бы быть сорван.

– Для того, чтобы в дальнейшем иметь какие-то нормальные, насколько это возможно с Россией, отношения и обеспечивать транзит, этот компромисс относительно того, что мы не предъявляем дальнейшие претензии, оправдан. Иначе достичь благоприятного контракта для Украины было бы маловероятно.

Напомним, 20 декабря представитель Газпрома заявил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа.

Лилия Ященко