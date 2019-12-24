Правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью

Для поддержки детей-сирот, детей, воспитывающихся в патронатных, приемных семьях и в детских домах семейного типа с 1 января 2020 года повысят размеры государственной социальной помощи.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

– С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 года повышено размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, – сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Кроме того, по ее словам, увеличивается размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.

– С 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка, – пояснила Соколовская.

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Средства на повышение указанных инициатив уже заложены Министерством социальной политики в Государственном бюджете на 2020 год.

Министр напомнила, что в Минсоцполитике четко настроены отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей.

– Кроме того, мы заботимся о том, чтобы в украинцев не было задержек с получением выплат, поэтому наше решение позволит конечным получателям быстрее получать деньги. Если раньше большинство выплат шло субвенции из государственного бюджета местным, то теперь будет финансироваться напрямую с бюджетной программы Минсоц, – пояснила Соколовская.

Кроме того, она отметила, что принятое решение правительства гарантирует, что не будет процедурных задержек в начале года.

По ее словам, упрощенный механизм использования бюджетных средств разработаны для таких выплат:

выплаты государственных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью;

денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

оплаты услуг по осуществлению патроната над ребенком и поддержки малых групповых домов.

Напомним, правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 на 1 млрд грн.

Источник: Юлия Соколовская