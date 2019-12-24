Уряд збільшив соцдопомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю

Для підтримки дітей-сиріт, дітей, які виховуються у патронатних, прийомних сім’ях та у дитячих будинках сімейного типу з 1 січня 2020 року підвищать розміри державної соціальної допомоги.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

– З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, – повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Окрім того, за її словами, збільшується розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

– Із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину, – пояснила Соколовська.

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Кошти на підвищення зазначених ініціатив уже закладені Міністерством соціальної політики у Державному бюджеті на 2020 рік.

Міністр нагадала, що в Мінсоцполітики чітко налаштовані відходити від інтернатів і розвивати сімейні та наближені до сімейних форми виховання дітей.

– Крім того, ми турбуємося про те, щоб в українців не було затримок із отриманням виплат, тому наше рішення дозволить кінцевим отримувачам швидше отримувати гроші. Якщо раніше більшість виплат йшла субвенцією із державного бюджету місцевим, то тепер фінансуватиметься напряму з бюджетної програми Мінсоцу, – пояснила Соколовська.

Окрім того, вона наголосила, що ухвалене рішення уряду гарантує, що не буде процедурних затримок на початку року.

За її словами, спрощений механізм використання бюджетних коштів розроблено для таких виплат:

виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю;

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною та підтримки малих групових будинків.

Нагадаємо, уряд збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік на 1 млрд грн.

Джерело: Юлія Соколовська