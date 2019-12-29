В Вене начали подписание соглашения с Газпромом

Представители Украины и РФ в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа.

Министр юстиции Украины Денис Малюска опубликовав фото подписания документов, связанных с транзитом российского газа.

Малюська подчеркнул, что подписание соглашения еще не закончено.

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Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что представители Украины и России продолжат переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года.

– Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры, – написал Макогон.