В Вене начали подписание соглашения с Газпромом

Представители Украины и РФ в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа.
Министр юстиции Украины Денис Малюска опубликовав фото подписания документов, связанных с транзитом российского газа.
Малюська подчеркнул, что подписание соглашения еще не закончено.
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Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что представители Украины и России продолжат переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года.
– Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры, – написал Макогон.
Напомним, 27 декабря 2019 года российский Газпром погасил свой долг по решению Стокгольмского арбитража на сумму более $2,9 млрд.