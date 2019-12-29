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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Відні тривають газові перемовини між Україною та Росією

Представники України і РФ у Відні почали процес підписання документів, пов’язаних з транзитом російського газу.

У Відні тривають газові перемовини між Україною та Росією

Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував фото підписання документів, пов’язаних з транзитом російського газу.

Малюська наголосив, що підписання угоди ще не закінчено.

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Глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що представники України та Росії продовжать переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року.

– Починаємо наступний день переговорів. Мета – фіналізувати всі договори, – написав Макогон.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд.

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