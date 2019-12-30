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Факты / Украина

Кличко в образе Санты “пролетел” над Киевом, раздавая подарки столице

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Новым годом мультфильмом.

кличко

С наступающим Новым годом поздравил украинцев мэр Киева Виталий Кличко с помощью оригинальной анимации.

В ролике Кличко в образе Санта-Клауса пролетел над Киевом и подарил городу подарки.

Сначала возле Андреевской церкви появилась лестница от церкви к Аллее художников, потом новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. После Кличко пролетел над Набережным шоссе — и там появляется новое современное освещение.

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В завершении видео мэр открыл в Киеве Шулявский мост.

– Накануне Нового года хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали все вместе — с киевлянами и для киевлян, – говорится в подписи к ролику.

Напомним, 28 декабря Кличко на квадроцикле в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост и выложил новое видео в своем аккаунте в TikTok. Он спел трек российского исполнителя и комика Семена Слепакова Это был тяжелый год.

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