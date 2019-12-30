Кличко в образі Санти “пролетів” над Києвом, роздаючи подарунки столиці

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з наступаючим Новим роком за допомогою мультфільма.

З наступаючим Новим роком привітав українців мер Києва Віталій Кличко за допомогою оригінальної анімації.

У ролику Кличко в образі Санта-Клауса пролетів над Києвом і подарував місту подарунки.

Спочатку біля Андріївської церкви з’явилися сходи від церкви до Алеї художників, потім новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів. Після Кличко пролетів над Набережним шосе – і там з’явилося нове сучасне освітлення.

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На завершення відео мер відкрив у Києві Шулявський міст.

– Напередодні Нового року хочу побажати всім миру, любові, казкового настрою і впевненого оптимізму. Дякую тим, хто допомагав, і тим, хто критикував. Конструктивну критику сприймаю як підказку. Все, що ми зробили цього року в місті, ми зробили все разом – з киянами і для киян, – йдеться у підписі до ролика.

Нагадаємо, 28 грудня Кличко на квадроциклі в костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст і виклав нове відео у своєму акаунті в TikTok. Він заспівав трек російського виконавця і коміка Семена Слєпакова Это был тяжелый год.