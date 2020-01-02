Декретный отпуск позволят брать отцам, бабушкам и дедушкам – готовят закон

Верховная Рада готовит законопроект о введении так называемого трансфертного декретного отпуска.

Глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова сообщила о подготовке законопроекта, который позволит разделять отпуск по уходу за ребенком между членами семьи.

– Декретный отпуск мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга, – рассказала нардеп от Слуги народа.

По ее словам, это необходимо, чтобы мама ребенка не потеряла профессиональные навыки.

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– Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и имела возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск, – объяснила Третьякова.

Она сказала, что трансфертный декретный отпуск позволит всей семье побыть с новорожденным.

Напомним, для поддержки детей-сирот, детей, воспитывающихся в патронатных, приемных семьях и в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 года повысят размеры государственной социальной помощи.