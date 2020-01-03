Курс доллара, цены и мировой кризис: прогноз экспертов на 2020 год

Экономический прогноз на 2020 год. Каким будет курс доллара в 2020 году, наступит ли мировой экономический кризис и каких цен ждать украинцам – в материале Фактов ICTV.

Курс доллара будет расти, гривна будет девальвировать, но мировой экономический кризис в 2020 году, вероятно, откладывается.

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Факты ICTV спросили у экспертов, какой будет экономическая ситуация в 2020 году и к чему стоит готовиться украинцам.

Мировой кризис 2020 откладывается

Последние несколько лет во всем мире прогнозируют наступление экономического кризиса. Последний раз его пророчили на 2020 год. Но, похоже, в этом году он не наступит.

– Торговая война между США и Китаем, которая гипотетически могла бы спровоцировать мировой кризис, не произойдет – они уже близки к заключению нового торгового соглашения. Поэтому и риски кризиса сейчас значительно ниже, – рассказывает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Мировая экономика растет с 2009 года, и эти сроки бьют рекорды, а это рано или поздно должно закончиться, объясняет экономист Алексей Кущ.

С другой стороны, по словам эксперта, заинтересованность глобальных игроков заключается в том, чтобы на год-два отсрочить наступление кризиса. Но даже когда он придет, то будет отличаться от предыдущих:

– Не будет ярко выраженного обрыва роста мирового ВПП или фондовых индексов. Например, мировая торговля может падать, а мировой ВВП может расти на несколько процентов в год. Кризис проявится в крайне низких темпах экономического роста и еще более низких темпах роста реальных доходов населения.

А вот доллар будет расти

Беспрецедентное укрепление гривни в 2019 году приятно удивило украинцев. По отношению к доллару нацвалюта укрепилась на целых 19%. В результате она возглавила список валют, наиболее укрепившихся в 2019 году. Но уже в 2020-м ситуация может кардинально измениться.

Экономисты предсказывают девальвацию гривни. В частности, Алексей Кущ подчеркивает – все будет зависеть от ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

– Каждое решение о снижении базовой процентной ставки ФРС приводило к укреплению гривни, потому что происходил отток спекулятивного капитала с американского фондового рынка. Эти инструменты становились для инвесторов менее привлекательными из-за снижения доходности.

Крупные экономики погружаются в состояние нулевых или отрицательных ставок. Поэтому даже 3-4%, по словам экономиста, это достаточно высокая доходность. А украинские ОВГЗ со ставкой в 12% – это свердоходы, в которые так активно вкладывались инвесторы в 2019 году, что и провоцировало укрепление гривни.

– Как только ФРС начнет повышать ставки, в мире это расценят как приближение кризиса. Инвесторы начнут выводить деньги из таких рискованных рынков, как Украина, и вкладывать в золото или казначейские обязательства США.

В то же время Украина понемногу снижает свою учетную ставку, что уменьшает доходность ОВГЗ. С 17% летом доходность упала до 12%. А поскольку Нацбанк планирует продолжать такую ​​политику, в 2020 году она будет еще ниже.

Но Андрей Новак предупреждает – если НБУ будет снижать учетную ставку быстрее, чем делает это сейчас, то спрос на наши облигации будет меньше, соответственно, есть риск того, что курс гривни снова вернется к девальвации.

– Девальвация будет связана с ростом дефицита торгового баланса, большим объемом возврата внешних заимствований, сокращением прямых инвестиций и либерализацией Нацбанком валютного законодательства, что откроет широкие возможности для вывода средств из Украины, – говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Почему гривна укрепляется, а цены не падают?

Казалось бы, укрепление национальной валюты должно было принести снижение цен на товары. Но этого не произойдет.

– Экономические агенты прекрасно понимают, что нынешнее укрепление гривни не имеет фундаментальных экономических причин. Они расценивают это как период для получения сверхприбылей, – объясняет Кущ.

Эксперт отмечает, в Украине низкая платежеспособность населения. Соответственно, торговые сети, сократив цены на 20%, не получат рост спроса на те же 20%. Поэтому они выбирают заработок на торговой марже, а не на спросе.

Кроме того, траты на производство и перевозку товаров повышаются, напоминает Новак.

– Повышается себестоимость, поэтому ни производитель, ни торговцы не могут себе позволить опускать цены.

Что будет с ценами на продукты и коммунальные услуги?

Здесь прогноз тоже не утешительный – цены будут продолжать расти. В частности, зима и весна – это сезонный период роста стоимости на продукты питания. Особенно это будет касаться мясо-молочных изделий:

– Мясо-молочная отрасль Украины продолжает сокращаться, что приводит к росту дефицита продукции и увеличению импорта, – объясняет Хмелевский.

Цена на энергоресурсы будет зависеть от рыночных цен на электроэнергию, топливо и нефть на мировом рынке. Но эксперт предупреждает – из-за введения рынка электроэнергии цены на нее тоже будут расти. А из-за девальвации гривни подскочат и импортные газ и топливо.

– Правительство анонсировало, что в следующем году и дальше будут повышаться цены на энергоносители, – напоминает Новак.

Так, влиять на цену для потребителей будет повышение тарифов для газораспределительных сетей – с 1 января на 40%, а с 1 июля – на 20%.

Промышленность падает

Алексей Кущ называет состояние украинской экономики промышленной рецессией.

– Уже шесть месяцев промышленное производство падает. В ноябре оно сократилось на 7,5%. По мировым стандартам, если экономика падает два квартала и более – это рецессия. В данном случае у нас падает не ВВП, а производство.

Он предупреждает – это очень опасно, потому что рецессия из сектора промышленности может оказывать токсическое влияние на другие сектора экономики, в частности на торговлю – тогда это отразится на динамике роста нашего ВВП.

– Если будет продолжаться нынешняя политика, то мы из промышленной инфляции можем оказаться в инфляции потребительских цен. Цены не будут расти, но не потому, что экономика в хорошем тонусе и уровень предложения товаров высокий, а за счет низкого платежеспособного спроса населения.

И Андрей Новак уверяет – ждать в 2020 году кардинально иной ситуации, чем в 2019-м, не стоит.

– Новое правительство приняло структурно такой же бюджет на 2020 год, как был в 2019-м. Поскольку бюджет является ксерокопией, то и экономическая ситуация будет ксерокопией нынешней.

К слову, Факты ICTV писали, что ждет украинскую политику в 2020 году.

Лилия Ященко