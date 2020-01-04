Сегодня, 4 января православные отмечают день памяти святой Анастасии. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.

4 января 2020 года – Всемирный день азбуки Брайля, Национальный день спагетти в США и день памяти святой Анастасии у православных христиан.

В народном календаре 4 января – день ангела Анастасии. Ее считали заступницей беременных женщин и помощницей в родах. В этот день молились Анастасии о здоровье детей и легких родах. Существовал обычай 4 января вышивать особые рушники, которые были оберегами и помогали женщине легче родить ребенка.

Именины – Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.

Приметы на 4 января:

Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре.

Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.

Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Что нельзя делать 4 января:

Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.